Raffael kämpft um Gladbach-Vertrag

Angreifer Raffael würde seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach gerne verlängern. Die Verhandlungen ruhen allerdings seit einiger Zeit. „Verständlicherweise gab es wegen der aktuellen Situation mit dem Coronavirus bislang keine Gespräche mit der Borussia. Ich muss warten und mich gedulden. Dann werden wir sehen, was passiert“, erklärt der 35-jährige Brasilianer im ‚kicker‘.

Ein Karriereende käme für Raffael auch dann nicht in Frage, wenn die Gladbacher eine weitere Zusammenarbeit ablehnen würden. „Ich möchte auch über den Sommer hinaus auf jeden Fall noch ein paar Jahre weiter Fußball spielen“, stellt Raffael klar, „wo, das weiß ich aktuell noch nicht. Aber am liebsten natürlich bei Borussia.“ Bereits seit 2013 schnürt der technisch so versierte Rechtsfuß seine Schuhe für die Fohlen.