Rafinha spricht über Schalke-Interesse

Nach außen hin wirken die Transferpläne von Schalke 04 absolut verzweifelt. Es scheint so, als hätte Jochen Schneider das königsblaue Erinnerungsalbum herausgekramt und würde die Namen abtelefonieren, mit denen die Knappen in früheren Tagen nicht gegen den Abstieg, sondern in der Champions League gespielt hatten.

Auf taube Ohren stößt der Sportdirektor dabei aber wohl nicht. „Ich kenne die Gedanken von Schalke und den Verein perfekt, der Klub ist in meinem Herzen. Es gibt Kontakt mit Schalke, zuletzt vor kurzem. Ich habe dort viele Freunde“, erklärt Rafinha gegenüber der ‚Bild‘ und schränkt ein: „Aber momentan bin ich Spieler von Olympiakos.“

Rafinha kann ablösefrei gehen

Der letzte Satz spielt keine allzu entscheidende Rolle. Den Brasilianer, der von 2005 bis 2010 in Gelsenkirchen aufgelaufen war, hat es mittlerweile zu Olympiakos Piräus verschlagen. Dort steht der mittlerweile 35-Jährige noch bis zum Sommer unter Vertrag, kann die Griechen aber dank einer Ausstiegsklausel ablösefrei verlassen.