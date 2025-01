Frankfurt versucht alles: Neuer Favorit auf das Marmoush-Erbe

Eintracht Frankfurt zeigt großes Interesse an Elye Wahi von Olympique Marseille. ‚RMC‘ berichtet, dass der Bundesligist sehr konkret um den 22-jährigen Angreifer buhlt. Das Ziel: Wahi soll Omar Marmoush (25) ersetzen, der vor dem Wechsel zu Manchester City steht.

Allerdings wird eine Verpflichtung kein Selbstläufer, denn OM will den pfeilschnellen Rechtsfuß eigentlich nicht abgeben. Gesprächsbereit sei Olympique allerdings ab jenen 25 Millionen Euro, die man vor der Saison an den RC Lens überwies.

Die Frankfurter müssen sich nun fragen, wie viel Potenzial sie in Wahi sehen. Denn mit drei Treffern in den bisherigen 13 Liga-Auftritten ist die Quote des früheren französischen Juniorennationalspielers ausbaufähig. Wahis Profil gleicht jenem von Marmoush aber durchaus. Beide sind gut zu Fuß, verfügen über ein starkes Dribbling und glänzten während ihrer bisherigen Karriere am ehesten als Umschaltspieler.

Fünf weitere Kandidaten

Gehandelt wurden in Frankfurt in den vergangenen Tagen außerdem Jonathan Burkardt (24/FSV Mainz), Mathias Kvistgaarden (22/Bröndy IF), Arnaud Kalimuendo (22/Stade Rennes), Mostafa Mohamed (27/FC Nantes) und auch Niclas Füllkrug (31/West Ham United), der wegen seiner langfristigen Oberschenkelverletzung allerdings für diesen Januar komplett aus dem Rennen sein dürfte.