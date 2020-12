Reals „totale Krise“ | Lukaku, „der Panzer“

Spanien gibt Real Saures

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie konnte das große Real Madrid zum zweiten Mal gegen Shakhtar Donetsk (0:2) verlieren? Gegen eine Mannschaft, die von Gruppengegner Borussia Mönchengladbach in beiden Partien regelrecht abgeschossen wurde. Diese Frage stellt sich heute nicht nur die spanische Presse. Die ‚as‘ sieht die Königlichen in einer „Grenzsituation“. Für die in Katalonien ansässige ‚Sport‘ befinden sich die dort nicht eben beliebten Madrilenen gar in einer „totalen Krise“. Die ‚Marca‘ wiederum sah eine „Zerstörung im Schnee von Kiew“. Logisch: Trainer Zinedine Zidane wird einmal mehr angezählt.

Inters Lebensretter Lukaku

Wir bleiben in der Champions League-Gruppe B. In Italien werden Inter Mailand und vor allem Doppeltorschütze Romelu Lukaku (27) für den lebenserhaltenden 3:2-Auswärtssieg gegen Tabellenführer Gladbach gefeiert. „Dieses Inter lebt“, befindet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Der ‚Corriere dello Sport‘ hat den Helden schnell ausgemacht: „Der großartige Lukaku“, schwärmt die Fachzeitung, während der ‚Quotidiano Sportivo‘ eine Analogie auskramt, die im Ausland üblicherweise auf siegreiche deutsche Mannschaften angewendet wird: „Panzer Lukaku“.

Liverpools nächster junger Held

Es sind die No Names, die den schwer von Verletzungen gebeutelten FC Liverpool derzeit über Wasser halten. So auch Curtis Jones, ein 19-jähriger gebürtiger Liverpooler, der das tolle Los gezogen hat, für seinen Heimatverein im Mittelfeld aufzulaufen. Und nicht nur das: Gegen Ajax Amsterdam erzielte der Teenager dank eines Patzers von Keeper André Onana das spielentscheidende 1:0 und stellte den Achtfinal-Einzug sicher. „Jones hält sein Team auf Kurs“, applaudiert der ‚Guardian‘ anerkennend.