Ex-Frankfurter Vallejo mit zwei Optionen

Für Jesús Vallejo gibt es offenbar zwei konkrete Optionen, wie er seine Karriere ab Sommer fortsetzen kann. Laut ‚as‘ liegt dem 28-jährigen Innenverteidiger ein Angebot von Rayo Vallecano vor. Dies ist dem Bericht zufolge derzeit die attraktivste Möglichkeit für den ehemaligen Profi von Eintracht Frankfurt. Sein auslaufender Vertrag bei Real Madrid wird maximal für die Klub-WM verlängert.

Als Alternative könnte ein Wechsel zu Real Saragossa zustande kommen. Vallejo ist in Saragossa geboren und spielte bis zu seinem 18. Lebensjahr in den Jugendteams und für die Profis des Zweitligisten. Insgesamt stehen bereits 54 Einsätze in der ersten Mannschaft seines Heimatklubs für Vallejo zu Buche.