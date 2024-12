BVB-Kabinenkrach: Sahin reagiert

Borussia Dortmunds Cheftrainer Nuri Sahin hat auf die Meldungen rund um den Kabinenkrach beim BVB reagiert. Im Rahmen der letzten Spieltagspressekonferenz des Jahres erklärte der 36-Jährige seinen scharfen Umgangston: „Es gibt geborene Gewinner, aber auch welche, die sich dort hinentwickeln. Ich kann meiner Mannschaft nicht absprechen, dass wir keine Gewinner-Typen haben. Bei diesem Verein können wir uns nicht mit dem achten Tabellenplatz zufriedengeben und das fordere ich auch ein. Das versuchen wir hier jeden Tag vorzugeben. Deshalb erwarte ich, gerade von den jungen Spielern, dass sie sich dorthin entwickeln.“

In der Kabine, berichtete heute ‚Sky‘, hatte Sahin sein Team nach dem Remis gegen die TSG Hoffenheim (1:1) kritisiert und „an der Ehre gepackt“, anschließend die Mentalitätsfrage gestellt: „Seid ihr Gewinner-Typen?“ Besonders die Körpersprache und Laufleistung stießen Sahin zuvor im Spiel bitter auf. Genannte Gewinner-Typen braucht es auch am Sonntag im Duell mit dem VfL Wolfsburg (17:30 Uhr), um den Anschluss an das europäische Geschäft nicht aus den Augen zu verlieren.