Hoffenheim war dran: Como vor Diao-Deal

Serie A-Aufsteiger Como 1907 steht kurz vor der Verpflichtung von Assane Diao (19) von Betis Sevilla. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Die Italiener legen demzufolge knapp elf Millionen Euro für den spanischen Außenstürmer auf den Tisch. Entscheidender Faktor für den Wechsel war laut Romano Como-Trainer Cesc Fàbregas, der den Offensivspieler in einem persönlichen Gespräch überzeugt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diao stammt aus der Betis-Jugend und ist seit Herbst 2023 Teil des Profikaders der Andalusier. Dort entwickelte er sich zum spanischen U19-Nationalspieler und bestritt bisher elf Auswahlpartien. In der aktuellen Saison stand der schnelle Flügelspieler in 19 Pflichtspielen für Betis auf dem Feld. Dabei erzielte er zwei Tore und steuerte drei Vorlagen bei. Im August war Diao auch einmal Thema bei der TSG Hoffenheim, entschied sich aber gegen einen Wechsel in den Kraichgau.