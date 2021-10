Newcastle: Der Stand bei der Trainersuche

Wer wird der Nachfolger von Steve Bruce als Trainer von Newcastle United? Nach wie vor im Rennen sind Paulo Fonseca und Ex-BVB-Coach Lucien Favre, berichtet der Branchenkenner Fabrizio Romano. Während mit Erstgenanntem bereits Gespräche aufgenommen worden sein sollen, warte Favre noch auf eine Kontaktaufnahme. Auch mit Kandidat Nummer drei Antonio Conte sei noch nicht gesprochen worden.

Zuletzt ebenfalls gehandelt, aktuell aber noch an einen Arbeitgeber gebunden, sind Roberto Martínez (Belgien), Steven Gerrard (Glasgow Rangers) sowie Unai Emery (FC Villarreal). Der bisherige Amtsinhaber Steve Bruce wurde am heutigen Mittwoch entlassen. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge kassiert der 60-Jährige eine Abfindung in Höhe von 9,5 Millionen Euro.