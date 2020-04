Nübel, Ziyech & Co.: Diese zehn Sommertransfers sind bereits fix

Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, für 44 Mio. zum FC Chelsea)

Zwei Wochen nach der Schließung des Januar-Transferfensters stand beim FC Chelsea bereits der erste Sommerneuzugang fest. Mit Hakim Ziyech von Amsterdam verpflichten die Blues mit einem Jahr Verspätung einen Nachfolger für Eden Hazard. Bei den Londonern erhält der 26-jährige Marokkaner einen Fünfjahresvertrag.

Dejan Kulusevski (Parma Calcio, für 35 Mio.von Atalanta Bergamo zu Juventus Turin)

Derzeit ist Dejan Kulusevski noch von Atalanta Bergamo an Parma Calcio ausgeliehen. Im Sommer tritt der Shootingstar der Serie A seinen Vierjahresvertrag bei Juventus Turin an. Bei der Alten Dame soll der 19-jährige Schwede das offensive Flügelspiel beleben.

Trincão (SC Braga, für 31 Mio. zum FC Barcelona)

Trincão soll beim FC Barcelona das werden, was Ousmane Dembélé (22) wohl nicht mehr zugetraut wird: Die Zukunftslösung auf der rechten Offensivseite. Noch am Deadline-Day des Wintertransferfensters sicherten sich die Katalanen die Dienste des 20-jährigen Portugiesen. In dessen Fünfjahresvertrag verankerte Barça eine Ausstiegsklausel über 500 Millionen Euro.

Pedrinho (Corinthians São Paulo, für 20 Mio. zu Benfica Lissabon)

Auch Borussia Dortmund hatte zwischenzeitlich die Fühler nach Pedrinho ausgestreckt. Den Zuschlag erhielt jedoch Benfica Lissabon, das den 21-jährigen Offensivspieler mit einem Kontrakt bis 2025 ausstattete. Durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen könnte die Ablöse auf 22 Millionen Euro ansteigen. Damit wäre der Brasilianer gemeinsam mit Raúl Jiménez (24) Rekordtransfer der Adler.

Antony (FC São Paulo, für 15,75 Mio. zu Ajax Amsterdam)

Antony gehört ebenfalls zu der Kategorie BVB-Flirt. Den 19-Jährigen zieht es jedoch nach Amsterdam (Vertrag bis 2025). Dort wird der talentierte Rechtsaußen in die Fußstapfen von Hakim Ziyech treten. Aufgrund „variabler Faktoren“ kann die Ablöse auf bis zu 21,75 Mio. Euro ansteigen – das wäre ein neuer Transferrekord für den niederländischen Rekordmeister.

Josep Martínez (UD Las Palmas, für 2,5 Mio. zu RB Leipzig)

Der 21-jährige Spanier ist der erste Sommertransfer, den RB Leipzig festzurrte. Martínez soll bei den Sachsen die Rolle als zweiter Keeper hinter Péter Gulácsi (29) einnehmen. Das Torhütertalent erhält einen Vertrag bis 2024 und soll behutsam aufgebaut werden.

Ragnar Ache (Sparta Rotterdam, für 2 Mio. zu Eintracht Frankfurt)

Das Transferfenster im Januar hatte gerade erst geöffnet, als Eintracht Frankfurt Ragnar Ache als ersten Sommerneuzugang präsentierte. Der gebürtige Frankfurter spielte sich dank starker Leistungen in den Niederlanden bereits in den Kreis der deutschen U21-Nationalmannschaft. Bei der SGE unterschrieb er einen Vertrag bis 2025.

Alexander Nübel (FC Schalke 04, ablösefrei zum FC Bayern)

Torhüter Alexander Nübel (23) sorgte mit der Bekanntgabe seines ablösefreien Wechsels zum FC Bayern München für einige Diskussionen. Der ehemalige Schalke-Kapitän wird sich an der Säbener Straße mit dem elf Jahre älteren Manuel Neuer messen. Zunächst wird sich Nübel wohl des Öfteren auf der Bayern-Bank wiederfinden.

Felix Agu (VfL Osnabrück, ablösefrei zu Werder Bremen)

Lange suchte man beim SV Werder Bremen nach einem Erben für den mittlerweile 33-jährigen Theodor Gebre Selassie. Mit dem deutschen U21-Nationalspieler Felix Agu hat man scheinbar den Rechtsverteidiger der Zukunft gefunden. Der Abwehrspieler des VfL Osnabrück erhält bei den Grün-Weißen einen Vierjahresvertrag.

Éver Banega (FC Sevilla, ablösefrei zu Al-Shabab Riad)

Ein Wechsel, der vor allem in Deutschland unter dem Radar blieb, war wohl der Transfer von Éver Banega. Der Mittelfeldregisseur (u.a. bei FC Valencia, Atlético Madrid, FC Sevilla) verlässt den spanischen Fußball nach über 300 LaLiga-Spielen in Richtung Saudi-Arabien. Al-Shabab Riad stattete den 31-jährige Argentinier mit einen Vertrag bis 2023 aus.