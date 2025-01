Casemiro in die Serie A?

Mittelfeldspieler Casemiro (32) könnte Manchester United in Richtung Italien verlassen. Wie die Redaktion von Gianluca Di Marzio berichtet, ist der Brasilianer ein Thema bei der AS Rom. Bei den Römern steht Leandro Paredes (30) vor der Rückkehr in seine Heimat Argentinien zu den Boca Juniors. Casemiro soll dementsprechend die bevorstehende Lücke im Zentrum füllen.

United würde den 70-Millionen-Einkauf von 2022 am liebsten in diesem Transferfenster verkaufen. Realistisch ist dem Bericht zufolge aber ein Leihgeschäft. Bei den Red Devils steht Casemiro noch bis 2026 unter Vertrag. Unter Trainer Rúben Amorim hat der ehemalige Real-Profi aber einen schweren Stand und kam seit dessen Amtsantritt im November nur noch sporadisch zum Einsatz. Ein Thema war zuletzt auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien.