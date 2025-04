Kovac geht ins Risiko: So startet Dortmund gegen Barça

Borussia Dortmund will am heutigen Champions League-Abend gegen den FC Barcelona den Aufwind aus den Siegen in der Liga gegen Mainz 05 (3:1) und den SC Freiburg (4:1) mitnehmen. Allerdings erwarten die Katalanen den Bundesligisten als spanischer Tabellenführer mit breiter Brust.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erschwerend kommt für die Schwarz-Gelben hinzu, dass Leistungsträger Nico Schlotterbeck verletzungsbedingt nicht mit dabei ist. Anders als gegen die Breisgauer setzt Cheftrainer Niko Kovac wieder auf eine Viererkette.

Darüber hinaus vertraut der Übungsleiter auf eine sehr offensiv ausgerichtete Anfangsformation, in der sich unter anderem auch Jamie Gittens wiederfindet, der zuletzt seltener berücksichtigt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

So spielt der BVB