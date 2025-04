ManCity: Gibbs-White statt Wirtz?

Neben Wunschkandidat Florian Wirtz hat Manchester City auf der Suche nach einem Ersatz für die scheidende Vereinsikone Kevin De Bruyne (33) eine weitere Option auserkoren. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht Morgan Gibbs-White von Premier League-Konkurrent Nottingham Forest auf der Liste der Skyblues. Der 25-Jährige belegt mit seinem Verein aktuell einen beeindruckenden dritten Tabellenplatz, könnte nach der Saison aber den Schritt zu einem Topklub wagen.

Gibbs-White trägt maßgeblichen Anteil am Erfolg der Tricky Trees. In 27 Einsätzen in der Liga erzielte der Vizekapitän fünf Tore und legte neun weitere auf. Der Vertrag des zweifachen englischen Nationalspielers, der vor drei Jahren für 29,5 Millionen Euro von Wolverhampton nach Nottingham gewechselt war, läuft noch bis 2027.