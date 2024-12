Köln: Zwei Anfragen für Tigges

Die ersten Interessenten strecken die Fühler nach Steffen Tigges (26) vom 1. FC Köln aus. Wie ‚RevierSport‘ berichtet, hat sich sowohl Rot-Weiss Essen als auch der VfL Osnabrück nach dem Mittelstürmer erkundigt. Die ‚WAZ‘ schließt ein Engagement bei einem der Drittligisten allerdings aus.

Tigges spielt in der Domstadt so gut wie gar keine Rolle mehr und darf den Verein dem Vernehmen nach verlassen, obwohl er noch bis 2026 vertraglich gebunden ist. In der laufenden Saison stehen gerade einmal sieben Kurzeinsätze in der Liga zu Buche (keine Torbeteiligung). Im Fall der Fälle würde der frühere deutsche U-Nationalspieler wohl einen Wechsel innerhalb der zweiten Liga oder ins benachbarte Ausland bevorzugen.