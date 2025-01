Nach fast 10 Jahren VfL: Riemann nach Paderborn

Zweitligist SC Paderborn verstärkt sich mit Torhüter Manuel Riemann. Der 36-Jährige war seit der Saison 2015/16 beim VfL Bochum und wechselt nun an die Pader. Beim VfL wurde vorher der Vertrag des Keepers aufgelöst, sodass keine Ablöse an den Bundesligisten fließt.

Damit endet die lange Zeit so erfolgreiche Zusammenarbeit letztlich glimpflich. In der vergangenen Saison war Riemann vor der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf suspendiert worden, anschließend verwehrte ihm der VfL eine Rückkehr, Riemann klagte in der Folge sogar. Unter Dieter Hecking durfte der Keeper immerhin wieder mittrainieren, kam aber nicht mehr zum Einsatz. Jetzt wagt er einen Neuanfang in Paderborn.