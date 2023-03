Köln: Andersson-Comeback in Sicht?

Sebastian Andersson könnte in dieser Saison womöglich doch nochmal für den 1. FC Köln auflaufen. Der Mittelstürmer trainierte am gestrigen Donnerstag erstmals seit sieben Monaten wieder bei den Geißböcken mit. Trainer Steffen Baumgart sagt gegenüber dem ‚Express‘: „Was ich gesehen habe, sieht sehr positiv aus. Seb hatte keine einfache Zeit. Wenn man Licht am Ende des Tunnels sieht, ist das schön. Dabei werden wir ihn weiter unterstützen. Nicht erschrecken, wenn er nächste Woche schon die Erwärmung mitmacht: Das Mannschaftstraining ist dann trotzdem noch weit weg.“

In rund drei Wochen könnte Andersson wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Dabei hatte man in Köln schon die Befürchtung, dass der 31-jährige Schwede nie wieder für den Klub aufläuft. Nach der Saison endet Anderssons Vertrag. „Es ist wichtig für hin zum Ende der Saison die Chance zu haben, sich zu zeigen. Dass er weiter Fußball spielen kann das ist das Ziel“, sagt Baumgart und wünscht sich unter Umständen „noch das ein oder andere entscheidende Tor“ von seinem Angreifer.

