Weg frei für Leipzig und Kolo Muani? PSG will Osimhen

Um kaum einen Spieler rankten sich im Sommer mehr Gerüchte als um Victor Osimhen. Der Nigerianer, einst beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, verkrachte sich mehrfach mit der Vereinsführung der SSC Neapel, die lange einem Wechsel den Riegel vorschob und schließlich eine horrende Ablöse forderte. Das Tuch zwischen Napoli und dem 25-Jährigen riss, er wurde fürs Erste in die Türkei zu Galatasaray verliehen.

Dort läuft es für den Angreifer hervorragend, nach zwölf Einsätzen steht er bei 14 Scorerpunkten. Und auch, wenn Osimhen jüngst betonte, bis zum Sommer in Istanbul bleiben zu wollen: Der Stürmer ist schon im Januar begehrt. Denn ab diesem Zeitpunkt wird eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro aktiv, die ein finanzstarker Verein ziehen kann. Napoli wiederum müsste dann jedoch sechs Millionen als Entschädigung an Galatasaray zahlen.

Auch Luis Enrique will Osimhen

Genau mit diesem Szenario beschäftigt sich Paris St. Germain: Wie ‚RMC Sport‘ berichtet, ist der französische Meister stark interessiert daran, den Nigerianer nach Paris zu lotsen. Luis Enrique und die Vereinsführung um Nasser Al-Khelaïfi seien sich einig, dass Osimhen verpflichtet werden soll.

Der französische Hauptstadtklub ist intensiv auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Gonçalo Ramos war beinahe die gesamte Hinrunde verletzt, Randal Kolo Muani hat mit schwachen Auftritten das Vertrauen von Trainer Enrique verspielt, gegen den FC Bayern München (0:1) schmorte der 26-Jährige trotz Rückstands 90 Minuten auf der Bank.

Viele Parteien sprechen mit

Der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt ist durchaus wechselwillig, soll Platz im Kader schaffen und könnte erst im Winter verliehen werden und schließlich im Sommer Geld bringen. Sollte Osimhen kommen, könnte also auch RB Leipzig, das Kolo Muani gerne nach Sachsen lotsen will, profitieren.

Bis es jedoch so weit sein könnte, werden noch viele harte Verhandlungen folgen. Zwar könnte PSG durchaus versuchen, den Preis für Osimhen, der im vergangenen Sommer noch zu teuer war, unter die Ausstiegsklausel zu drücken. Doch Napoli müsste dann zunächst die Leihe abbrechen und sich mit Galatasaray in Verbindung setzen, das wenig gewillt sein wird, seinen besten Angreifer zu verlieren.

Und auch Osimhen, der in den zurückliegenden Jahren mehrfach seine Sturheit unter Beweis stellte, müsste vom Projekt PSG überzeugt werden. In Neapel wird ein vorzeitiger Verkauf des Stürmers, der offiziell noch bis 2026 unter Vertrag steht, dem Bericht zufolge jedenfalls ernsthaft diskutiert. Auch Leipzig dürfte die nächste Runde der Osimhen-Transfersaga aufmerksam verfolgen.