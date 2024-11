Abgang im Januar? Osimhen macht Zukunftsansage

Victor Osimhen wird Galatasaray mindestens bis Saisonende erhalten bleiben. Das bestätigte der 25-Jährige nach dem gestrigen 3:2-Europa League-Erfolg gegen Tottenham Hotspur gegenüber türkischen Medien: „Ich werde im Januar nicht gehen, ich bin bis zum Ende der Saison bei Galatasaray. Ich weiß nicht, worüber Galatasaray und Napoli danach reden, aber wenn sie zu mir kommen, werden wir uns unterhalten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Hintergrund: Bereits kurz nach seiner Ankunft am Bosporus hatte es Berichte gegeben, nach denen Osimhen Gala zum neuen Jahr schon wieder verlassen könnte. Möglich machen würde dies eine dem Vernehmen nach ausgehandelte Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Falls ein Klub diese ziehen würde, hätte Napoli das Recht, die Leihe zu beenden. Gala würde in dem Fall eine Entscheidungszahlung von sechs Millionen Euro erhalten. In Osimhens Zukunftsplänen spielen solche Gedanken offenbar keine Rolle, auch Galatasaray würde einen Verbleib des Stürmers bevorzugen. Der Nigerianer ist einer der Schlüsselspieler beim amtierenden türkischen Meister und steuerte in bislang acht Spielen zehn Torbeteiligungen bei (sechs Tore, vier Vorlagen).