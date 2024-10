Baustelle Rechtsverteidiger: Lotst Struber einen alten Bekannten nach Köln?

Für einen möglichen Wintertransfer muss der 1. FC Köln nur ein paar Kilometer über den Rhein nach Köln-Höhenberg blicken. Dort spielt aktuell Said El Mala bei Viktoria Köln groß auf, dessen Sommerwechsel nach Müngersdorf bereits feststeht. Der FC könnte das Offensivjuwel aber gemeinsam mit seinem Bruder Malek bereits im Winter per Option unter Vertrag nehmen.

Die El Mala-Brüder wären ein Vorgriff auf die Zukunft, Soforthilfe wird aber an anderer Stelle benötigt. Wie der ‚Express‘ berichtet, fällt der Blick des Zweitligisten bei der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger auf Sturm Graz. Beim Klub aus der Steiermark überzeugt aktuell Jusuf Gazibegovic (24) auf ganzer Linie. Der gebürtige Salzburger mit bosnisch-herzegowinischem Pass, der noch bis 2026 unter Vertrag steht, war bislang in allen Spielen gesetzt – unter anderem auch bei den beiden bisherigen Champions League-Partien.

Möglich machen könnte einen Wechsel FC-Trainer Gerhard Struber. Der Österreicher kennt Gazibegovic seit Kindheitstagen, trainierte ihn unter anderem in der Jugendakademie von RB Salzburg in der U15 und U16 (2014 bis 2017). 2015 konnten beide die Meisterschaft feiern, in der Saison 2018/19 war das Duo bei der RB-Filiale FC Liefering aktiv.

Dass die Rheinländer vor allem nach Verstärkung für hinten rechts fanden, ist kein Geheimnis. „Es gibt Positionen, auf denen wir uns verbessern wollen. Die Rechtsverteidiger-Position ist sicherlich eine, auf der wir uns umschauen“, bestätigte unlängst Lizenzbereichsleiter Thomas Kessler.

Und auch das vorrangige Fahndungsgebiet ist bekannt. Chefscout Martin Schulz plauderte in der vereinseigenen Doku aus: „Ich fliege nach Österreich, weil das Ende der Transfersperre naht und wir da den einen oder anderen Verpflichtungskandidaten haben, den ich mir jetzt anschaue.“