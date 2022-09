United wird Chong los

Tahith Chong wird Manchester United endgültig verlassen. Laut ‚The Athletic‘ haben sich die Red Devils mit Birmingham City auf einen Transfer des 22-jährigen Flügelspielers verständigt. Der Niederländer lief bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den Zweitligisten auf.

Welche Ablöse für Chong fließt, benennt ‚The Athletic‘ nicht. An die Red Devils ist der Linksfuß nur noch bis 2023 gebunden. Für Birmingham bestritt Chong in der abgelaufenen Spielzeit 22 Partien und war an sechs Treffern direkt beteiligt. Zuvor verbrachte der Offensivspieler zwei mäßig erfolgreiche Leihen beim SV Werder Bremen und dem FC Brügge.