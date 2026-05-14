Nächste Verlängerung in Mainz

Der FSV Mainz 05 bindet nach Danny Da Costa den nächsten Verteidiger. Auch Stefan Bell bleibt dem Bundesligisten über den Sommer hinaus erhalten. Bell werde „auch in der kommenden Saison noch einmal für den FSV“ spielen, unterschreibt also mutmaßlich für eine weitere Saison.

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„Bello ist eine Institution bei Mainz 05 und zeigt seit Jahren jede Saison aufs Neue seine Wichtigkeit auf und neben dem Platz. Er kennt unseren Verein und das, was ihn verkörpert wie kaum ein anderer und deshalb freuen wir uns sehr, ihn und seine Erfahrung auch weiter in unserem Team zu haben“, so Sportdirektor Niko Bungert. Der 34-jährige Bell ist seit knapp 19 Jahren bei den Rheinhessen und kommt bereits auf 333 Pflichtspiele.