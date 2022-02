Günter weiter offen für Bundesliga-Rückkehr

Koray Günter hält sich die Tür für einen Wechsel in die Bundesliga offen. „Natürlich kann es zu einem späteren Zeitpunkt in meiner Karriere zu einem Wechsel in die Bundesliga kommen“, sagt der Innenverteidiger von Hellas Verona gegenüber ‚Transfermarkt.de‘, „schließlich bin ich in Deutschland geboren, aufgewachsen und verfolge den Fußball in der Bundesliga nach wie vor sehr viel.“

Ausschließen wolle er nichts, Günter betont aber auch: „Aktuell fühle ich mich in Italien und bei Hellas Verona sehr wohl.“ Ausgebildet wurde der 27-Jährige aus Höxter bei Borussia Dortmund, wechselte 2014 dann zu Galatasaray. Über den FC Genua landete Günter 2019 schließlich – im ersten Jahr auf Leihbasis – in Verona. Sein Vertrag läuft im Sommer 2023 aus.