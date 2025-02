Baku: So lief der Leipzig-Deal

Ridle Baku hat die Gründe für seinen Wechsel zu RB Leipzig erläutert. „Der ursprüngliche Plan war es, den Vertrag auslaufen zu lassen“, macht der rechte Außenbahnspieler gegenüber ‚Sky‘ deutlich, „dann hat sich Marcel Schäfer im Urlaub gemeldet. Wenn du die Option hast, nach Leipzig zu wechseln, dann brauchst du nicht lange überlegen. Ich habe Bock auf das Projekt, will hier anpacken. Man hat es mir nicht schwer gemacht, die Entscheidung zu treffen.“

Die Sachsen verpflichteten den 26-Jährigen im Winter vom VfL Wolfsburg als Ersatz für Benjamin Henrichs, der mit einem Achillessehnenriss noch monatelang ausfällt. Ein halbes Jahr vor Vertragsende wechselten 4,5 Millionen Euro den Besitzer. Baku erweist sich als die gewünschte Verstärkung: In sechs möglichen Pflichtspielen stand er viermal in der Anfangsformation von Cheftrainer Marco Rose. An den Bundesligisten ist er bis 2027 gebunden.