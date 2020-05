Bericht: Nur zwei Optionen für Werner

Inter Mailand, Juventus Turin, der FC Chelsea, Manchester United und die spanischen Großkaliber Real Madrid und FC Barcelona werden immer wieder mal mit Timo Werner in Verbindung gebracht.

Für den Angreifer gibt es aber offenbar nur zwei Optionen: Laut ‚The Athletic‘ wird sich der 24-Jährige entweder dem FC Liverpool anschließen oder ein weiteres Jahr bei RB Leipzig verbringen.

Kontakt zu Klopp

Dem Bericht zufolge hat Werner bereits vor der Coronapause persönlichen Kontakt zu Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gehabt. Mittlerweile habe er die Reds als idealen nächsten Karriereschritt ausgemacht.

Klopp sei ein großer Fan von Werner, der aufgrund seiner Sprint- und Abschlussstärke gut zum schnörkellosen Spiel des designierten englischen Meisters passen würde.

Gestaffelte Klausel

Knackpunkt bleibt aber die Ablöse, schließlich muss auch Liverpool in der Krise kürzertreten. Werner besitzt noch einen Vertrag bis 2023 in Leipzig. Dieser beinhaltet eine dynamische Ausstiegsklausel, die in diesem Sommer bei 60 Millionen Euro greift.

2021 kostet Werner nur noch 40 Millionen, 2022 würden 25 Millionen fällig werden. Für Liverpool wäre ein solcher Preisnachlass natürlich verlockend, zumal man derzeit mit Mo Salah (27), Roberto Firmino (28) und Sadio Mané (28) bereits über ein erstklassiges Angriffstrio verfügt.

