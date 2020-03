Offiziell: UEFA verschiebt Europapokal-Spiele

Die UEFA hat die für die kommende Woche angesetzten Spiele in Champions- und Europa League fürs Erste auf einen ungewissen Zeitpunkt verschoben.

Der europäische Dachverband begründet: „Angesichts der Entwicklungen rund um die Ausbreitung von Covid-19 in Europa und der damit verbundenen Entscheidungen verschiedener Landesregierungen werden alle für die kommende Woche geplanten Spiele der UEFA-Klubwettbewerbe verschoben.“

Aus der Bundesliga sind der FC Bayern (gegen den FC Chelsea) sowie die Europa League-Teilnehmer Bayer Leverkusen (Glasgow Rangers), VfL Wolfsburg (Shakthar Donezk) und Eintracht Frankfurt (FC Basel) betroffen.

Um die Wettbewerbe zu Ende spielen zu können, erwägt man bei der UEFA laut ‚L'Équipe‘ auch ungewöhnliche Modi. So könnten die Sieger etwa in einem Final four nach Handball-Vorbild ermittelt werden.

