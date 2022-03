Tuta über neuen Eintracht-Vertrag

Eintracht Frankfurt und Innenverteidiger Tuta basteln an einer Vertragsverlängerung. Der 22-jährige Brasilianer bestätigt gegenüber der ‚Bild‘: „Ja, die Vertragsverlängerung bei Eintracht ist ein Thema. Ich weiß die Arbeit der Verantwortlichen von Eintracht sehr zu schätzen. Sie denken immer an den Erfolg der Mannschaft, in der Gegenwart wie in der Zukunft. Sie versuchen, die Eintracht in allen Wettbewerben gut aufzustellen.“

Tuta ist vertraglich noch bis 2023 an die SGE gebunden, dem Vernehmen nach soll der Kontrakt um zwei weitere Jahre verlängert werden. Der Abwehrspieler, unter Eintracht-Trainer Oliver Glasner gesetzt, erklärt: „Ich wollte immer für einen großen, erfolgreichen Klub spielen, wie es die Eintracht ist. [...] Natürlich kann es in ferner Zukunft auch mal eine andere Liga und Herausforderung sein. Aber jetzt bin ich zu hundert Prozent auf Frankfurt fokussiert und versuche, mit Eintracht immer einen internationalen Wettbewerb zu erreichen.“