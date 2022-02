Champions League-Finale nach Paris verlegt

Das Champions League-Finale in diesem Sommer wird in Paris stattfinden. Der europäische Fußballverband UEFA bestätigt die Verlegung in die französische Hauptstadt. Das Stade de France wird Austragungsort am 28. Mai sein.

Ursprünglich sollte das Endspiel in St. Petersburg stattfinden. Als Konsequenz auf die militärische Invasion der Ukraine entzog die UEFA Russland aber das Finale der Königsklasse. Zudem wurde entschieden, dass Klubs wie Nationalteams aus Russland und der Ukraine ihre Heimspiele ab sofort auf neutralem Boden austragen werden.