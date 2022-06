HSV: Kittel vor Wechsel in die USA

Sonny Kittels Abschied vom Hamburger SV nimmt konkrete Formen an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegt dem 29-jährigen Mittelfeldspieler inzwischen ein Angebot aus der Major League Soccer vor. Dem Freistoßspezialisten winkt ein Vertrag über zweieinhalb Jahre mit der Option auf eine weitere Saison bei deutlich verbessertem Gehalt. Um welchen Klub es sich genau handelt, lässt die ‚Bild‘ offen.

Dass Kittel seinen 2023 auslaufenden Vertrag am Volkspark noch einmal verlängert, ist seit einem Austausch mit den Rothosen vor einigen Tagen ausgeschlossen. In der abgelaufenen Spielzeit gehörte der ehemalige Ingolstadt-Profi zu den besten Akteuren des HSV. Für die Hanseaten gelangen ihm wettbewerbsübergreifend neun Treffer sowie 18 Assists in 40 Einsätzen.