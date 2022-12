Milan: Rebic nicht unverkäuflich

Ante Rebic und der AC Mailand könnten zeitnah getrennte Wege gehen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, ist der 29-Jährige für die Rossoneri nicht unverkäuflich. Man taxiere den Wert des Ex-Frankfurters auf 20 Millionen Euro.

Dem Portal zufolge haben erste Vereine außerhalb der Serie A ihr Interesse an dem Rechtsfuß hinterlegt. Offizielle Angebote seien allerdings noch nicht eingereicht worden. In der laufenden Saison stand Rebic in zehn von 15 Ligaspielen auf dem Rasen und war an fünf Treffern beteiligt (drei Tore, zwei Vorlagen).

