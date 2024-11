Wüsten-Wechsel: Wird Salah der erste Präzedenzfall?

Dass Mohamed Salah im kommenden Jahr dem Ruf des Geldes folgt und nach Saudi-Arabien wechselt, ist längst mehr als ein vages Gerücht. Da der Vertrag des Ägypters im Sommer ausläuft, kann er ab Januar auch ohne Zustimmung des FC Liverpool mit einem neuen Arbeitgeber verhandeln.

Der Topstürmer könnte dabei für einen neuen Präzedenzfall sorgen – die Saison in Liverpool beenden und dennoch eine Ablöse generieren. Wie ‚Talksport‘ berichtet, will sich Al Hilal die eigens für die FIFA Klub-WM eingeführte neue Transferperiode vom 1. bis zum 10. Juni zunutze machen, um Salah noch pünktlich vor dem Turnier in den USA unter Vertrag zu nehmen.

Ablöse für Salah

Wenige Tage vor Vertragsende könnten die Reds dadurch doch noch auf eine Ablöse bestehen, am durch den staatlichen Public Investment Fund finanzierten Klub aus Riad sollte ein solcher Deal nicht scheitern.

Das umstrittene Klubturnier startet am 15. Juni, das Finale ist für den 13. Juli angesetzt. Sollte Liverpool auf stur schalten oder sollten sich die Klubs nicht einigen, müsste Al Hilal mindestens die Gruppenphase ohne den Stürmerstar absolvieren.