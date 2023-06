Transfer-Zweikampf zwischen Gladbach & Stuttgart?

Die Interessenten für Ardon Jashari häufen sich. Der ‚Luzerner Zeitung‘ zufolge befindet sich der 20-Jährige sowohl bei Borussia Mönchengladbach als auch beim VfB Stuttgart auf dem Zettel. Zudem beschäftigen sich die SSC Neapel, Lazio Rom und Atalanta Bergamo mit dem Sechser.

In Stuttgart würde der Schweizer auf Christian Gentner treffen, der bei den Schwaben als Leiter des Lizenzbereich arbeitet. Jashari und Gentner spielten bis Anfang des Jahres noch gemeinsam bei Luzern. In Gladbach hütet mit Jonas Omlin ebenfalls ein ehemaliger Mitspieler des Linksfußes das Tor.

Angesichts der prominenten Konkurrenz bleibt jedoch abzuwarten, ob man sich am Niederrhein und in Bad Cannstatt Chancen auf eine Verpflichtung des Eidgenossen ausrechnen darf. In der Vergangenheit wurde Jashari ebenfalls mit dem VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, der TSG Hoffenheim und dem FC Porto in Verbindung gebracht. Vertraglich ist das Mittelfeld-Juwel noch bis 2026 gebunden.