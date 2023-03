Witsel-Ärger: „Werden Möglichkeiten in Betracht ziehen“

Axel Witsel (34) ist unzufrieden mit seiner Einsatzzeit bei Atlético Madrid. Wie sein Vater Thierry gegenüber der belgischen Rundfunkanstalt ‚RTBF‘ erklärt, hat deshalb bereits ein Gespräch mit Cheftrainer Diego Simeone stattgefunden: „Er bat also Diego Simeone um ein Gespräch und drückte ihm seine Enttäuschung und Unzufriedenheit aus. Natürlich ohne sich aufzuregen oder unfreundlich zu sein. Ob das noch Früchte trägt, wird sich am Wochenende zeigen, aber am vergangenen Wochenende war er Stammspieler, und zwar im Mittelfeld.“

Was zwischen den Zeilen durchklingt: Als Notnagel in der Innenverteidigung, wo Simeone ihn zu Saisonbeginn einsetze, will Witsel nicht mehr herhalten. Beim 6:1 gegen den FC Sevilla stand Witsel wieder in der Startformation, nachdem er die fünf Partien zuvor allesamt von der Bank aus begann. Obwohl Witsels Vertrag sich erst kürzlich automatisch bis 2024 verlängerte, ist auch ein Abschied von den Rojiblancos nicht ausgeschlossen. „Wenn er nicht genug spielt und unzufrieden ist, werden wir die sich bietenden Möglichkeiten in Betracht ziehen“, stellt Witsel senior klar. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich die Causa Witsel entwickelt.

