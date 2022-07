Hertha: Flügelstürmer im Medizincheck

Schon bald kann Hertha-Trainer Sandro Schwarz voraussichtlich eine Offensivverstärkung im Kader begrüßen. Nach ‚kicker‘-Informationen befindet sich Chidera Ejuke in Berlin, um den obligatorischen Medizincheck für seinen Wechsel zu Hertha BSC zu absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon zeitnah soll der Flügelstürmer von ZSKA Moskau ins Trainingslager des Bundesligisten nach England reisen. Der 24-Jährige wird voraussichtlich ausgeliehen, eine Kaufoption ist dem Bericht zufolge nicht vorgesehen.

Behördliche Hürden ließen den Wechsel stocken, mit dem Spieler ist sich die Hertha bereits einig, heißt es. Nach Stationen bei Valerenga in Norwegen, dem SC Heerenveen in den Niederlanden und ZSKA in Russland wird die Hertha höchstwahrscheinlich der vierte Klub im vierten europäischen Land für Ejuke.