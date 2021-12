Arsenal: Arteta sucht Verstärkung

Arsenal-Coach Mikel Arteta stellt mögliche Transfers für den Januar in Aussicht. In der Pressekonferenz vor der Partie der Gunners gegen Manchester United (Donnerstag, 21:15 Uhr) äußerte sich der Spanier über potenzielle Verpflichtungen: „Wir sind im Gespräch. Wir sprechen jede Woche darüber, wie wir die Mannschaft verbessern können und welche Dinge im Januar-Transferfenster passieren können, die sich auf unseren Kader auswirken können“.

Arteta führt aus, dass es einige Spieler gebe, bei „denen im Sommer eine gewisse Unsicherheit besteht, so dass wir planen müssen, was jetzt und was im Sommer passieren wird.“ Zwar seien von den Londonern keine großen Dinge zu erwarten, dennoch wolle der Verein „auf dem Markt sehr aufmerksam sein. Wir müssen vorbereitet sein, denn in dieser Phase der Saison können Dinge passieren und Verletzungen auftreten, deswegen muss man vorbereitet sein und planen.“ In den vergangenen Wochen kursierten bei Arsenal unter anderem Gerüchte um Denis Zakaria, Donny van de Beek und Karim Adeyemi.