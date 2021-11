Van de Beek: Ausweg Arsenal?

Nur 154 Minuten Einsatzzeit stehen für Donny van de Beek in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend zu Buche. In der Premier League sind es sogar nur 16 Minuten, verteilt auf zwei Partien. Dabei hat der Niederländer keineswegs mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Van de Beek spielt in den Plänen seines Trainers Ole Gunnar Solskjaer schlicht und einfach kaum eine Rolle.

Ein Wechsel im Januar ist darum denkbar. Eine Tür könnte sich in London öffnen. Den ‚Manchester Evening News‘ zufolge zeigt der FC Arsenal Interesse an der Verpflichtung des Mittelfeldspielers, der vor gut einem Jahr mit großen Vorschusslorbeeren für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach England gekommen war.

Van de Beek selbst wäre einem Wechsel wohl nicht abgeneigt. Der 24-Jährige will zwar vorerst weiterhin um seinen Platz bei United kämpfen und sich nicht hängenlassen. Ändert sich an seiner Situation bis zum Jahresende nichts, könnte er aber auf einen Ortswechsel drängen. Arsenal dürfte dann nicht der einzige Bewerber sein. Denn van de Beek kann deutlich mehr, als er im Moment zeigen darf.