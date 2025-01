Kein Treueschwur von Kobel – BVB will prominentes Duo loswerden

Mit etwas Schützenhilfe könnte Borussia Dortmund am heutigen Mittwochabend noch den direkten Einzug in das Champions League-Achtelfinale schaffen, die Teilnahme an den Playoffs ist dem Team bereits sicher. Ob es im kommenden Jahr auch um die höchsten europäischen Meriten geht, ist hingegen so fraglich wie schon lange nicht mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf die Champions League-Plätze sechs Punkte. Die sportliche Misere, aber auch das Chaos hinter den Kulissen hat aus Auswirkungen auf das Seelenleben von Gregor Kobel. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird der Schweizer Stammkeeper zumindest seinen letztjährigen Treueschwur nicht mehr wiederholen.

Damals stellte der 27-Jährige intern frühzeitig klar, dass man mit ihm die kommende Saison planen kann, ein Wechsel nicht infrage kommt. In diesem Jahr will sich der Keeper genau ansehen, wo die Reise hingeht. Dass Kobel den Klub im Sommer verlässt, ist laut dem Fachmagazin „nicht ausgeschlossen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleichtun könnte es ihm Emre Can (31), allerdings eher notgedrungen. Wie die ‚Sport Bild‘ weiter berichtet, soll der Mannschaftskapitän nach dieser Spielzeit gemeinsam mit Niklas Süle (29) abgegeben werden. Beide stehen in Dortmund noch bis 2026 unter Vertrag und gehören zu den Topverdienern. Geld, das sie bei keinem anderen mehr verdienen werden. Entsprechend schwierig gestaltet sich der geplante Verkauf des Duos.