Rangnick erhält Arbeitserlaubnis

Grünes Licht für Ralf Rangnick bei Manchester United. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat das Kontrollgremium der FA dem 63-jährigen Deutschen die Arbeitserlaubnis erteilt. Die nötigen Formalitäten, damit Rangnick seinen Job als Interimscoach bei den Red Devils antreten kann, sind damit erledigt.

Am heutigen Abend beim Duell gegen den FC Arsenal (21:15 Uhr) wird der Fußballlehrer jedoch nach wie vor nur als Zuschauer im Old Trafford vor Ort sein. Somit wird Rangnick am Sonntag gegen Crystal Palace sein Manchester-Debüt feiern. Am morgigen Freitag gibt der ehemalige Leipzig-Coach seine erste Pressekonferenz als neuer United-Boss.