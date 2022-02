Seoane erklärt: Deshalb blieb Alario bei Bayer 04

Gerardo Seoane legt die Gründe dar, warum Lucas Alario im Januar-Transferfenster bei Bayer Leverkusen geblieben ist. „Es gab das eine oder andere Gespräch mit ihm. Auch, als wir Sardar Azmoun dazu geholt haben. Wir haben Lucas gesagt: ‚Wir möchten dich nicht abgeben, du bist für uns ein wichtiger Spieler‘“, zitiert die ‚Bild‘ den Trainer der Werkself.

Alario kommt in der aktuellen Saison in der Stürmer-Hierarchie nicht an Patrik Schick vorbei. Zudem holte Bayer im Winter den iranischen Angreifer Azmoun. „Wir versuchen dem Spieler das Vertrauen zu zeigen, auch wenn er nicht oder weniger spielt. Wir haben versucht, seine Leistungen zu berücksichtigen, er ist immer reingekommen. Das Verhalten von Lucas war tadellos und wir haben uns alle sehr gefreut über sein Tor in Mainz“, lobt Seoane.