20 Millionen: Nächster Interessent für Samardzic

Lazar Samardzic weckt zunehmend Begehrlichen auf dem italienischen Markt. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, beschäftigt sich neben der SSC Neapel auch der AC Mailand mit dem offensiven Mittelfeldspieler von Udinese Calcio. Der Preis wird auf 20 Millionen Euro taxiert.

Nachdem Neapel lange aussichtsreiche Gespräche mit dem Techniker führte, sollen die Verhandlungen nun in Folge des Rücktritts von Ex-Trainer Luciano Spalletti abgekühlt sein. Samardzic hat sich seit seinem Wechsel von RB Leipzig nach Italien prächtig entwickelt. In der abgelaufenen Saison war der 21-Jährige ein wichtiger Faktor bei Udinese: In 37 Ligaspielen lieferte er fünf Treffer und vier Vorlagen.

