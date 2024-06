Pressestimmen zum EM-Start: „Tartan Army in München“

Das Warten hat (fast) ein Ende. Am heutigen Abend um 21 Uhr ertönt in der Münchner Allianz Arena der Anpfiff zum Auftaktspiel der Europameisterschaft. Gastgeber Deutschland will mit einem Sieg in das Heim-Turnier starten und Gegner Schottland keine Chance lassen. „Heute die Schotten rocken“, fordert die ‚Abendzeitung‘. Auf dem ganzen Kontinent ist die Vorfreude gewaltig.

Diese Überschrift beim englischen ‚Guardian‘ als poetischer Einstieg: „Die unbestreitbare Schönheit des Fußball-Sommers kann ein zersplittertes Europa kurzzeitig vereinen.“ Politisch sind es in der Tat raue Zeiten – die EM verspricht Millionen fußballbegeisterter Menschen ein paar Wochen Ablenkung von Alltag und Krisen in der Welt. Die ‚Daily Mail‘ registriert bereits das enorme Fanaufkommen im Gastgeberland: „Die Tartan Army marschiert in München ein und 50.000 Albaner sind in Dortmund.“ Tartan ist das Webmuster der schottischen Kiltröcke.

„Die Europameisterschaft der Träume“

„Eine EM für alle“, so die große Schlagzeile auf dem Cover der französischen ‚L’Éqiupe‘. Abgebildet sind die zwölf Sterne der Europa-Flagge, versehen mit je einem Topspieler einer Nation – darunter Toni Kroos, Kylian Mbappé und Englands Harry Kane. Die Tageszeitung ‚Le Figaro‘ freut sich auf eine „großartige Veranstaltung mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld und vielen Stars“.

Auch die spanischen Sportredaktionen heizen auf das Mega-Event in Deutschland ein. „Wir sind heiß drauf“, titelt die ‚Marca‘ und zitiert einen entschlossenen Spanien-Coach Luis de la Fuente: „Wir fühlen uns stark und gehören zu den Besten“, so die Ansage der Furia Roja. Die ‚Mundo Deportivo‘ erwartet eine „Euro Fiesta“ und die ‚Sport‘ hofft auf Spaniens „Nummer vier“ – den vierten EM-Titel.

Die italienische ‚Gazzetta dello Sport‘ blickt voraus auf „die Europameisterschaft der Träume“. Der Favorit sei Frankreich, aber mit Italien und Deutschland können noch andere Nationen auf den großen Wurf hoffen. „Erobert uns“, fordert der ‚Corriere dello Sport‘ von der Squadra Azzurra. Die ‚Tuttosport‘ versetzt sich in die Gastgeber und reißt dabei alte Wunden auf: „Deutschland spielt gegen den Albtraum von 2006.“