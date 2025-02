Spurs: Werner aus EL-Kader gestrichen

Die zweite Saison von Timo Werner bei Tottenham Hotspur droht für den ehemaligen deutschen Nationalspieler zum Desaster zu werden. Wie dem von der UEFA offiziell gelisteten Kader zu entnehmen ist, wurde der Offensivspieler aus dem Aufgebot der Spurs für die Europa League gestrichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ersatzkeeper Fraser Forster (36) und den am Kreuzband verletzten Radu Dragusin (23), der in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen kann, traf das gleiche Schicksal. Für das Trio wurden die Winterneuzugänge Mathys Tel (19) und Kevin Danso (26) sowie Außenverteidiger Djed Spence nachnominiert.

Formtief und Verletzung

Werner stand in dieser Saison zwar schon in 26 Pflichtspielen auf dem Platz, wird häufig aber erst gegen Ende der Partie eingewechselt. In der Premier League und dem Europapokal ist er noch ohne Tor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell fehlt der 28-Jährige mit einer Oberschenkelverletzung, innerhalb der nächsten zwei Wochen erwartet Trainer Ange Postecoglou den gebürtigen Stuttgarter aber zurück.

Nach der Verpflichtung von Tel wird es Werner aber wohl noch schwerer haben, in der Tottenham-Offensive Fuß zu fassen. Aktuell kaum vorstellbar, dass die Londoner im Sommer die Kaufoption beim Leihspieler von RB Leipzig ziehen.