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Ligue 1

Bayerns vergeblicher Anlauf bei Doué

von Remo Schatz - Quelle: Sport Bild
1 min.
Désiré Doué im Trikot von Stade Rennes @Maxppp

Im Sommer 2024 erteilte Désiré Doué (20) dem FC Bayern eine Absage und schloss sich Paris St. Germain an. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, waren die Münchner aber noch deutlich früher am damaligen Shootingstar von Stade Rennes dran. Demnach hatten der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe den Offensivspieler schon im Herbst 2023 im Visier und planten einen Wintertransfer.

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Das Duo soll den heutigen PSG-Star beim Europa League-Spiel beim FC Villarreal (0:1) vor Ort unter die Lupe genommen haben. Die Planstelle in der Offensive hatte Brazzo aber bereits im Vorsommer mit Mathys Tel (21) besetzt, zudem war kein Budget mehr da, um ein weiteres Rennes-Talent an Bord zu holen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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