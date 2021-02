„Happy Gilmour“: Megatalent bleibt wegen Tuchel

Billy Gilmour wird auch in der Rückrunde zum Kader des FC Chelsea gehören. Laut dem ‚London Evening Standard‘ konnte der Schotte seinen neuen Trainer Thomas Tuchel im Training von seinen Qualitäten überzeugen. Tuchel gab bereits in der vergangenen Woche eine Einschätzung zum Megatalent ab: „Ich habe einen guten Eindruck. Er ist ein sehr strategischer Typ, hat ein sehr hohes Spielverständnis. Sehr gut im Erstkontakt, sehr clever in der Positionierung.“ Einzig an der Physis müsse der 19-Jährige noch arbeiten.

Aufgrund einer Knieverletzung zu Beginn der Saison kam Gilmour unter Frank Lampard lediglich auf zwei Kurzeinsätze in der Premier League. Daher stand eine Leihe zur Debatte. Vereine aus Premier League und der Championship zeigten Interesse. Nach Tuchels Aussagen und dem Verzicht auf ein Leihgeschäft sind die Chancen auf mehr Spielzeit bei den Blues deutlich gestiegen.