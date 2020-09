Wolfsburg: Mbabu fällt aus

Der VfL Wolfsburg muss vorerst auf Kevin Mbabu verzichten. Wie die Wölfe mitteilen, hat sich der Schweizer Rechtsverteidiger beim Länderspiel gegen die Ukraine (1:2) eine „Bandverletzung im Knie“ zugezogen. Wie lange Mbabu ausfällt, ist noch offen.

Der 25-Jährige war im vergangenen Sommer für neun Millionen Euro von den Young Boys Bern in die Autostadt gekommen. Nach Anlaufschwierigkeiten eroberte er sich im Laufe der Saison einen Stammplatz. Der VfL trifft in der ersten Pokalrunde am Samstag auf Union Fürstenwalde.