Weghorst-Ersatz: Wolfsburg stößt auf Sörloth

Alexander Sörloth scheint ein Kandidat für den Sturm des VfL Wolfsburg zu sein. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sind die Wölfe einer von drei Klubs, die einen Transfer des 24-jährigen Norwegers in Erwägung ziehen. Die anderen beiden sind die Serie A-Vertreter AC Florenz und SSC Neapel. Napoli soll sogar zu einer Ablöse-Zahlung von 25 Millionen Euro bereit sein. Sörloth war 2019/20 von Crystal Palace an Trabzonspor ausgeliehen und erzielte starke 31 Tore in 47 Pflichtspielen.

FT-Meinung