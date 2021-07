BVB: Haaland traurig über Sancho-Abgang

Erling Haaland trauert dem Abgang von Ex-Teamkollege Jadon Sancho hinterher. „Ich und Jadon haben uns sehr gut verstanden und er ist ein Top-Spieler. Natürlich ist es traurig, dass er geht, aber so ist es und so ist der Fußball“, sagte der Angreifer von Borussia Dortmund im Gespräch mit ‚Astro Stadium‘.

Der 20-Jährige ist sich jedoch sicher, dass er beim BVB auch in Zukunft einen Partner in der Offensive findet: „Ich denke, es gibt eine Menge anderer guter Spieler, mit denen ich mich gut verstehe und es wird noch besser werden. Wir müssen also sehen, mit wem ich am besten zusammenpasse.“ Sancho verlässt die Borussia nach vier Jahren für eine Sockelablöse von 85 Millionen in Richtung Manchester United.