Bayers Kandidat für die Frimpong-Nachfolge

Bayer Leverkusen blickt auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Jeremie Frimpong (24) auch nach Spanien. Die ‚Mundo Deportivo‘ zählt den Doublesieger zum Interessentenkreis für Rechtsverteidiger Andrei Ratiu von Rayo Vallecano. Auch der FC Barcelona, Atlético Madrid, Tottenham Hotspur und die AS Rom sollen dran sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ratiu steht noch bis 2028 in der Madrider Vorstadt unter Vertrag und darf für festgeschriebene 25 Millionen Euro wechseln. Dieser Passus gepaart mit starken Leistungen in der bisherigen Saison machen ihn sogar zum Kandidaten für einen Winterwechsel, so die ‚Mundo Deportivo‘. Ob Bayer an diesem Szenario Interesse hat, ist fraglich. Neben Frimpong (Ausstiegsklausel im Sommer bei 45 Millionen) stehen schließlich auch noch Nathan Tella (25), Nordi Mukiele (27) und Arthur (21) für die rechte Seite im Kader.