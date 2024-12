Angeboten: Juve trifft Rashford-Entscheidung

Marcus Rashford wird nicht zu Juventus Turin wechseln. Wie die ‚Sun‘ berichtet, hat der italienische Rekordmeister das Angebot, den 27-Jährigen zu verpflichten, abgelehnt. Der englische Offensivspieler wurde den Bianconeri über einen Agenten offeriert, das Paket aus Ablösesumme und Gehalt sei für den Serie A-Klub trotz grundlegendem Interesse jedoch ein zu großes Hindernis.

Rashford ist aktuell bei United außen vor, stand zuletzt viermal in Folge nicht im Spieltagskader der Red Devils. Der Vertrag des Eigengewächses läuft noch bis 2028, der Rechtsfuß möchte den Klub jedoch verlassen und wird derzeit in ganz Europa angeboten. Juventus schielt laut der ‚Sun‘ derweil weiter auf Rashfords Teamkollegen Joshua Zirkzee. Der Niederländer spielte unter Juve-Coach Thiago Motta bereits bis zum Sommer beim FC Bologna. United möchte den 23-Jährigen allerdings nach so kurzer Zeit nicht schon wieder abgeben.