FC Bayern: Vidovic-Leihe nur ligaintern

Der FC Bayern sucht nach einem möglichen Leihklub für Gabriel Vidovic (18). Dem ‚kicker‘ zufolge ist für die Beteiligten aber nur ein Wechsel innerhalb der Bundesliga eine Option. Im Februar verlängerte Vidovic seinen Vertrag in München bis 2025.

Das Offensivtalent wurde bislang in drei Profispielen eingewechselt, 32 Mal spielte Vidovic für Bayern II in der Regionalliga (21 Tore, zehn Assists). Auch in kroatischen Junioren-Nationalteams kommt der gebürtige Augsburger regelmäßig zum Einsatz.