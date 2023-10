Der Kapitän bleibt an Bord: Orban unterschreibt neuen RB-Vertrag

Willi Orban wird auch in den nächsten Jahren für RB Leipzig verteidigen. Der 30-jährige Ungar hat seinen 2025 auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2027 verlängert. Orban bestreitet aktuell seine neunte Saison für die Sachsen. 2015 war er vom 1. FC Kaiserslautern zu RB gekommen.

Sportdirektor Rouven Schröder erklärt: „Willi Orban ist ein außergewöhnlicher Spieler und Charakter – wir können als Klub und Team nur stolz sein, Willi in unserer Mannschaft zu haben. Er ist seit 2015 dabei und hat gemeinsam mit RB Leipzig eine unfassbare Entwicklung genommen, sowohl als Spieler als auch als Persönlichkeit.“

In der laufenden Saison konnte Orban erst in vier Pflichtspielen mitwirken. Den Innenverteidiger setzt seit Mitte September ein Außenbandriss im Knie außer Gefecht. Insgesamt streifte sich Orban das Leipzig-Trikot bereits 292 Mal über, in den vergangenen beiden Spielzeiten gewann er mit RB den DFB-Pokal.

„Der Klub und ich haben gute Gespräche geführt und uns schnell darauf geeinigt, dass ich für zwei weitere Jahre bleibe. Es passt einfach und ich freue mich sehr, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht. Wir haben noch viel vor und in meinem Trophäenschrank daheim ist noch einiges an Platz. Wir alle bei RB Leipzig haben den großen Traum, einmal Deutscher Meister zu werden und ich bin überzeugt, dass wir das auch schaffen können – auch das ist ein Grund, warum ich verlängert habe“, so Orban.