Union erreicht erstes Angebot für Gosens

„Ich sortiere mich im Sommer und dann greife ich wieder voll an“, kündigte Robin Gosens kürzlich in einer ‚ARD‘-Dokumentation an. Seine Nichtberücksichtigung für den deutschen EM-Kader begründete Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der schwachen Saison bei Union Berlin. Ohnehin fühlt sich Gosens nicht so richtig wohl in der Hauptstadt – den 29-Jährigen zieht es zurück nach Italien.

Dort wurde er zuletzt bei Lazio Rom und dem FC Bologna gehandelt. Der Klub aus der Emilia-Romagna zieht nun die Zügel im Rennen um Gosens immer mehr an und hat offenbar ein erstes Angebot bei Union eingereicht. Bologna, das in der kommenden Saison in der Champions League starten wird, bietet laut Fabrizio Romano eine Leihe samt Kaufoption über sieben Millionen Euro.

Das ist für Union natürlich nicht genug – der Poker beginnt auch gerade erst. Die Eisernen hatten vor einem Jahr noch rund zwölf Millionen für Gosens‘ Dienste an Inter Mailand gezahlt. Der Mann für die linke Außenbahn spielte eine ordentliche Saison, war in 37 Spielen an elf Toren beteiligt. Trotzdem rettete Union erst am letzten Spieltag den Verbleib in der Bundesliga.